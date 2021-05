Natalia Paragoni, "dopo due secondi". Oltre l'imbarazzo: la rivelazione sulla prima volta con Andrea Zelletta

Francesco Fredella 13 maggio 2021 a

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Passione pura. Un vero colpo di fulmine dopo Uomini e e donne. Ora, nel corso di Punto Z (il programma di Tommaso Zorzi), i due tornano a parlare. E dicono cose molto scottanti. Zelletta e Natalia hanno consumato subito dopo la scelta, un segreto che la Paragoni svela subito. “La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta. Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevano fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti. Poi è successo appena abbiamo fatto il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito. Io mi ero messa un completino rosso bellissimo tutto in pizzo, me lo ricordo ancora. Tu amore posso dirlo? Ti sei presentato male dai, perché aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato bene a me. Ok che sono durate poco”, racconta Natalia a Zorzi.

Ora Natalia e Andrea sono andati a vivere in una nuova casa a Milano (il trasloco poche settimane fa). Ed è tutto ancora pieno di scatoloni, come ha raccontato su RTL1025 News lo stesso Zelletta. Che poi a Zorzi fa una rivelazione: “Al Grande Fratello Vip c’erano tante donne, molte di loro erano anche belle. Posso dirti con chi non sarei stato. Perché davvero erano tutte bellissime. Però se devo farti un nome della più, di quella che preferisco allora Elisabetta Gregoraci". Tra pochi giorni, esattamente il 28 maggio, uscirà il nuovo singolo di Zelletta (che è anche dj).

