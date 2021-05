Romelu Lukaku, è Giulia D'Urso la "spia"? Cena clandestina: chi è questa ragazza, il dramma che sta vivendo

14 maggio 2021 a

Giulia D’Urso è un’influencer di 26 anni sospettata di essere la “spia” che ha chiamato i carabinieri per segnalare la “cena clandestina” di alcuni calciatori dell’Inter. “Mi dissocio assolutamente da tutte le falsità che stanno venendo fuori sul mio conto”, ha dichiarato la ragazza che in queste ore è stata sommersa dagli insulti dei tifosi nerazzurri. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe stata invitata alla cena di compleanno di Romelu Lukaku da Achraf Hakimi: il sospetto è che la soffiata al 112 sia un tentativo di avere visibilità.

E il maxi-focolaio? Inter, la festa scudetto non ha aumentato i contagi: nessuna "variante nerazzurra"

Se così fosse, si tratterebbe di una mossa suicida, come dimostrano i tanti commenti negativi che sta ricevendo su Instagram, dove però sostiene di non c’entrare nulla con questa storia. Fatto sta che la segnalazione di una festa in corso in un hotel nel centro di Milano in violazione alle norme anti-Covid sarebbe partita proprio dall’interno del lussuoso albergo. Le pattuglie sono arrivare sul posto poco prima delle tre perché impegnate in interventi più urgenti e hanno trovato Lukaku e un altro nerazzurro già in strada mentre stavano per tornare a casa.

Video su questo argomento Denunciata la festa di Lukaku. Chi ha fatto la spia?

I carabinieri hanno identificato tutti e nei prossimi giorni arriveranno le multe da 400 euro per la violazione della norme anti-covid. Dal club nerazzurro non sono invece stati adottati provvedimenti: “L’unica contestazione riguarda la violazione del coprifuoco. I giocatori sono arrivati in albergo per cenare. Alcuni hanno però deciso di non pernottare nell’hotel ma di tornare a casa”.

Video su questo argomento Inter: "Guai per Lukaku, Young, Perisic e Hakimi", Fabrizio Biasin sulla festa del campione, "Esclusione o multa?"

