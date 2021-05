Belen Rodriguez, giù la gonna: provocazione pura e foto da impazzire, come si svela

27 maggio 2021 a

a

a

Una meraviglia, assoluta e in bianco e nero. Si parla di Belen Rodriguez, il cui parto ormai non è troppo lontano: la data esatta, però, non la si conosce. Il secondo figlio, quello che sta per avere con Antonino Spinalbese, sta per arrivare, il pancione parla chiarissimo. Sarà una bimba: la showgirl argentina lo ha rivelato a Verissimo di Silvia Toffanin, dove ha svelato anche che la piccolina si chiamerà Luna Marie.

"Solo due tette e un cu***". Orrore vip contro Belen Rodriguez, rosica ancora per quell'estate? | Guarda

Ora, Belen si è fatta fotografare con le forme arrotondante, in piena gravidanza, mostrando la sua stratosferica bellezza e il suo fascino eterno. Immagini rilanciate dalla Rodriguez sul suo profilo Instagram: "La luna dentro", ha scritto in calce all'ultimo post, condividendo lo scatto in bianco e nero che potete vedere qui sotto. Eccola con una vestitina arrotolata sotto al seno e una gonna rigorosamente abbassata, lo sguardo di Belen ben dritto verso l'obiettivo. E senza sorriso. Magnetico.

"La prima fila dei peli del ca***". Belen Rodriguez insultata? La brutale replica di Tommaso Zorzi

Insomma, un trionfo sexy. Una foto in cui pur senza sorriso, parlano gli occhi: ecco la felicità e l'emozione di Belen Rodriguez. Le forme suggeriscono che la gravidanza potrebbe in effetti essere vicina al termine. Fotografie ad altissimo tasso erotico. Tanto che Dagospia le rilancia come sempre senza troppi peli sulla lingua: "La bombastica argentina manda in tilt i pipparoli di Instagram con uno scatto alla Demi Moore". Difficile smentire Dago...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.