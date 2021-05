Franco Battiato e Belen Rodriguez, il retroscena di Luca Bizzarri: "Quella volta nel dietro le quinte..."

18 maggio 2021 a

Tutti in lutto per Franco Battiato. A ricordare il cantautore amatissimo anche Luca Bizzarri che, a differenza di molti suoi colleghi dello spettacolo, ha voluto raccontare su di lui un aneddoto molto simpatico. Protagonista Belen Rodriguez. La showgirl argentina incontrò il cantautore al Festival di Sanremo 2011. Quell’edizione fu timonata da Gianni Morandi e co-condotta da Luca e Paolo, affiancati da un'altra bellissima: Elisabetta Canalis. Proprio quella fu l’ultima volta che Battiato calcò il palco dell’Ariston. “In quinta ci siamo io, Paolo e Belen. Arriva Battiato, noi emozionantissimi nel vederlo - spiega Bizzarri sul dietro le quinte, lontani dalle telecamere -, a me e Paolo non ci ca*** di pezza e a Belen le chiede l’autografo per un qualche suo nipote. Battiato a Belen. Già lo stimavo molto, da quel momento ho capito il senso della parola Maestro".

Ma d'altronde Battiato era un musicista goliardico e ironico, tutt'altro che borioso. Lo conferma anche Nina Zilli, che, seguendo il discorso di Bizzarri, ha detto: “E se gli avessi parlato, avresti anche capito che a fare battute dava i km un po’ a tutti. Era sagace, incredibilmente sagace. Motivo per cui non ti ha salutato ahah. Ps: la sua musica sarà per sempre la nostra cura".

Un giorno di lutto, dunque, che ha visto i protagonisti della tv fermarsi per dedicare un dolce pensiero al cantante. In particolare è stata Serena Bortone che, in diretta a Oggi è un altro giorno, non ha nascosto la commozione ammettendo di essere "devastata" dalla notizia.

