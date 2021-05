Belen Rodriguez, "la prima fila dei peli del ca***": argentina insultata? Brutale replica di Tommaso Zorzi

Francesco Fredella 13 maggio 2021 a

Quella di Tommaso Zorzi è davvero una cannonata. Senza precedenti. Dopo le parole di Michele Morrone su Belen Rodriguez - che non sono state carine - arriva un vero e proprio caso mediatico. Facciamo prima un piccolo passo indietro: Morrone, sui social, aveva detto che Belen non faceva al caso suo (utilizzando parole molto pesanti). Sembrerebbe un vero attacco ingiustificato. Ed ora arrivano le parole di Tommaso Zorzi, che difende senza mezzi termini Belen. Tra i due, lo ricordiamo, si parla di un presunto flirt che andrebbe avanti da anni, ma non ci sono mai state conferme. Si tratta di voci, rumors, nulla di più. Da pochi giorni, stranamente, Morrone è tornato a parlare della Rodriguez senza risparmiare parole abbastanza pesanti (che avrebbe potuto evitato).

“Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del ca..o non mostra altro è il massimo”, tuona Zorzi. Dalle sue parole sembra trapelare un riferimento al film 365 giorni, disponibile su Netflix, di cui Morrone è protagonista. Zorzi non ha peli sulla lingua. Ed, infatti, sui social torna all’attacco ribadendo che “non lo tiene nessuno”.

Dopo il Grande Fratello vip e dopo l’approdo come opinionista all’Isola dei famosi non vuole più freni. Zorzi dice le cose come stanno, le racconta anche sui social e difende i più deboli. Zorzi parla solo di Michele Morrone, ma è pronto a prendere di mira chi lo insulta sui social. Zorzi dice di essere pronto a denunciare chi alza i toni nei suoi confronti.

