Belen Rodriguez, insulti-vip: "Solo due te*** e un cu***", rosica ancora per quell'estate?

Prima che Belen Rodriguez iniziasse a frequentare Antonino Spinalbese, con il quale sembra essere felicissima, oltre che in attesa del suo secondo figlio (che sarà una bambina di nome Luna Marie), si vociferava che avesse avuto un flirt con Michele Morrone nell’estate del 2020. L’attore e modello recentemente è stato però molto pesante nei confronti della showgirl argentina. Durante una diretta sul proprio profilo Instagram, Morrone è stato poco elegante (per usare un eufemismo).

“Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora, il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te*** e un c***. Però magari chi lo sa”. Immediata si è scatenata la reazione sdegnata di decine di migliaia di fan della showgirl argentina: molti di loro ritengono che Morrone abbia ricevuto il classico “palo” e per questo adesso sia così acido nei confronti di Belen. A riguardo si è espresso anche Tommaso Zorzi, come come al suo solito è stato a dir poco velenoso nei confronti dell’attore e modello.

“Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del ca*** non mostra altro è il massimo”, è stata la stoccata condivisa nelle sue storie di Instagram. Tra l’altro oggi, giovedì 13 maggio, Zorzi sembra a dir poco agguerrito: “Non mi tenete”, ha scritto sempre sui social. Forse un po’ di nervosismo per le continue spifferate e i gossip sulla sua vita privata?

