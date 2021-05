Damiano dei Maneskin, drammatico sfogo della fidanzata Giorgia Sileri: "La sola cosa che avevo chiesto", la malattia e lo sfregio

27 maggio 2021 a

a

a

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. Il motivo? La giovane modella e influencer se l'è presa con la redazione di un giornale che - a suo dire - non si sarebbe comportata in maniera corretta. In particolare, ha raccontato di aver concesso un’intervista al settimanale F per parlare della sua malattia, la vulvodinia. La Soleri, però, aveva chiesto alla giornalista della rivista di non tirare in ballo la sua relazione con il cantante della band vincitrice dell'Eurovision. Una relazione che va avanti ormai da quattro anni ed è vissuta nel massimo riserbo.

"Malattia invisibile". La fidanzata di Damiano dei Maneskin citata in Parlamento: la battaglia più dura

"Ho chiesto di non avere titoloni legati alla mia relazione, condizione che mi è stata accordata - ha spiegato la giovane -. Invece in copertina ho trovato questo titolo: 'Io, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e il dolore di cui nessuno parla'. Scritto come se fossi io a dirlo in prima persona". Giorgia si è detta molto amareggiata per l'accaduto. Nonostante questo, però, spera che le sue parole sulla malattia siano arrivate a chi non ha i social network e non ha mai sentito parlare della vulvodinia. Nessun commento invece è arrivato da parte della redazione di F.

"Dopo quattro anni". Beccato Damiano dei Maneskin, ecco chi è la sua donna: 25 anni, meravigliosa. E...

La modella 25enne, da 4 anni compagna di Damiano David, ha confidato di soffrire di vulvodinia la prima volta sui social. Si tratta di una percezione dolorosa a livello vulvare che in Italia colpisce circa il 15% delle donne. Non ha un target specifico, ma si presenta soprattutto in età fertile. La malattia provoca bruciore, irritazione, secchezza, sensazione di abrasione a livello vulvare, tensione.

Victoria dei Maneskin? Le foto privatissime giù dal palco: bikini o in intimo, come non l'avete mai vista | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.