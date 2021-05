Guenda Goria, nuovo fidanzato: "Dove ci siamo conosciuti". Chi è lui: Maria Teresa Ruta che dice?

Francesco Fredella 28 maggio 2021 a

Vacanza galeotta. Ed è nato un amore, virale e popolare. Guenda Goria e Mirko Gancitano sono al settimo cielo. In un'intervista bomba a RTL102.5 News, durante Trends& Celebrities, raccontano tutte le emozioni che stanno vivendo. "Eravamo in vacanza a Sharm ed lì che l'ho conosciuto", dice Guenda. Ribatte, subito dopo, Mirko: "L'ho conquistata con un tortino. Adesso sogno di conoscere sua madre, Maria Teresa Ruta". Infatti, Mirko ancora non ha avuto modo di presentarsi ai genitori di Guenda. Ma è sicuro di farlo al più presto. "Vorrei conoscerli", precisa.

La Goria, attrice e pianista di alto livello, racconta che sua madre l'ha sempre messa in guardia dalle storie d'amore. "Ho avuto uomini più grandi di me. Adesso, per la prima volta, Mirko ha meno anno di me: ne ha 29", dice a RTL102.5 News. Ed è subito scoop sui retroscena dell'incontro. Il fidanzato di Guenda, a quanto pare, è un ragazzo molto romantico: fiori, lettere, canzoni d'amore. Insomma, tutto quello che serve a far sognare una donna. "Sto molto bene con lui", continua. I fan sognano, volano sempre più in alto. Al momento Guenda e Mirko vivono insieme? Ancora no. E spunta l'ipotesi Temptation island. "Lo farei, lui no. E' geloso", tuona Guenda. Mirko risponde: "Non so, sarebbe una prova davvero difficile per me". Riusciranno a mettersi d'accordo per una nuova avventura televisiva?

