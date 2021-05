Adriana Volpe, "mio marito ha gravi problemi" ma Roberto Parli si rimangia tutto: un caso inspiegabile

28 maggio 2021 a

Non è un momento facile per Adriana Volpe. La conduttrice sembrerebbe in rotta con l’ex marito Roberto Parli. Tutto è nato da un post che ieri l’uomo ha condiviso sui suoi social, lanciando delle accuse ben precise alla Volpe. Quest’ultima ha replicato così: “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”.

Tanti i follower che hanno espresso solidarietà ad Adriana. Tra questi anche l’ex gieffina Stefania Orlando, che ha commentato: “Tesoro ricordati che qualsiasi cosa succeda io ci sono sempre”. Parole che provano quanto sia forte il legame di amicizia tra le due. Intanto anche Parli sembra essere tornato in sé. E in riferimento alle accuse lanciate ieri, ha scritto: “Chiedo scusa a te Adriana e a nostra figlia Gisele. Saprò rimediare. Chiedo scusa anche all’avvocato Profeta”.

Stefania Orlando, invece, ha commentato questa mattina su Twitter gli ascolti de La vita in diretta che si sono registrati ieri con lei presente in studio. Ascolti molto alti che hanno soddisfatto la showgirl, la quale si è poi complimentata col conduttore del programma Alberto Matano: “Sei un grande”.

