Pio e Amedeo nella bufera per "Felicissima Sera": "Da buttare", chi li ha criticati

“Da buttare”: così Fabio Canino, giurato di Ballando con le Stelle, ha definito la trasmissione di Pio e Amedeo, andata in onda di recente su Canale 5, Felicissima Sera. Ospite a Tv Talk su Rai 3, in merito ai due comici pugliesi ha dichiarato: “Sono molto faciloni, niente di nuovo. Non hanno rivoluzionato niente giocando a fare i giullari di corte sapendo i limiti oltre i quali non andare”.

“A me non sono piaciuti”: questo il giudizio finale dato da Canino. A difendere la coppia e il loro show, invece, è stato il padrone di casa, Massimo Bernardini, che ha affermato: “Hanno avuto uno scivolone ma non vuol dire che non hanno portato qualcosa di nuovo.” Il riferimento è al noto monologo dei comici di Foggia contro il politicamente corretto. Un discorso che ha fatto molto discutere nelle scorse settimane.

Nel corso di Tv Talk, poi, sono stati “consegnati” anche alcuni premi importanti per la trasmissione. In particolare, sono stati premiati come miglior programma rivelazione dell’anno Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e come miglior fiction rivelazione dell’anno Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale, presente in collegamento. Come personaggio rivelazione dell’anno, invece, ha trionfato Tommaso Zorzi, che ha subito ringraziato per il riconoscimento sui social.

