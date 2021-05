Monica Bellucci con Cristiano Malgioglio? A spasso così, spunta una foto clamorosa

Francesco Fredella 30 maggio 2021 a

a

a

Di nuovo insieme. Stavolta a passeggio: Cristiano Malgioglio e Monica Bellucci. Cristiano, fresco di successo all'Eurovision, stupisce tutti con un vestito in cui si vede il suo volto accanto a quello della Bellucci (icona planetaria a cui Malgy è molto legato). Sembra che si stato avvistato per le vie di Milano, come alcune foto testimoniano, con questa gonna che omaggia l'attrice. E non è la prima volta che Cristiano strizza l'occhio alla Bellucci: in un videoclip di un suo brano di successo, Notte perfetta, il cantante aveva vestito i panni di Malena (interpretata in un celebre film proprio dalla Bellucci).

Cristiano Malgioglio, "sono emozionatissimo": così si preperara all'Eurovision

"Mi sono divertita molto, solo lui poteva pensare a una cosa così originale", aveva poi raccontato l'attrice all'Adnkronos. Ora Cristiano la omaggia di nuovo e va passeggio con le vie di Milano con questa gonna tutta dedicata all'amica Bellucci. Lo fermano tutti per strada. Lui si concede a selfie e autografi. Intanto, anche oltreoceano si parla di Malgioglio dopo l'Eurovision, condotto con Gabriele Corsi. Le sue "urla di gioia sono state arrivate in America e poi tradotte dopo la vittoria dei Maneskin", scrive Malgy su Instagram.

"Spogliarello in diretta nazionale". Delirio Maneskin in mutande sul palco: imbarazzo Rai e panico in regia | Guarda

"Mai successa una cosa del genere". E Corsi, sempre sui social, commenta:" Il mondo doveva sapere". La coppia perfetta che ha spopolato in tutto il mondo. Ora, però, Malgy si prepara ad un nuovo brano che farà ballare tutti tra poche settimane. "Tutti mi guardano" è il titolo. Il videoclip, che sarà girato tra poche settimane, si preannuncia virale. Malgioglio non si smentisce mai: geniale, unico, acclamato da tutti. Moderno.

"Prima volta in assoluto", Maneskin vincitori dell'Eurovision? Da Rotterdam, un indizio pesantissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.