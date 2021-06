Asia Valente, dal Grande Fratello Vip alla Croazia: "Problemi col tampone, perché mi hanno fatta entrare". Una grana per Di Maio

01 giugno 2021 a

Fa discutere la confessione social di Asia Valente, influencer e cantante diventata famosa in tv per la sua (fugace) apparizione al Grande Fratello Vip, quarta edizione. E le sue parole rischiano pure di costarle caro. La Valente, su Instagram, ha raccontato di essere riuscita ad entrare in Croazia, dove stava andando in vacanza, pur avendo problemi per il tampone, semplicemente mostrando chi fosse e quanti followers avesse sui social. Verità o millanteria? Sta di fatto che le sue frasi hanno sollevato un polverone.

"Per andare in Croazia due ore fermi perché il tampone non andava bene. Finché non ho mostrato chi sono, quanti follower ho… e ci hanno lasciato andare", ha ammesso con insospettabile candore la Valente, la cui storia è stata ripresa da Very Inutil People diventando virale (e non in modo positivo) nel giro di pochi minuti.

Tra i commenti più "garbati", si legge: "Perché farsi il vaccino se bastano i follower?". O ancora: "Che stupida che mi sono fatta il vaccino! Non avevo pensato ai follower". E c'è chi la butta in politica: "Ministro degli Esteri subito! I follower meglio di un passaporto diplomatico!". E chissà cosa ne penserà Luigi Di Maio. ministro degli Esteri in carica che potrebbe nelle prossime ore trovarsi ad affrontare questa bella patata bollente diplomatica. Per il momento, la 25enne beneventana si gode la vacanza in compagnia di un'amica, incurante delle polemiche. E c'è chi giustamente, tra ironia e amarezza, chiosa: "Quindi io che ho 374 follower non ho nessuna speranza?".

