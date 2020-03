Grande Fratello Vip, "Dammi un abbraccio”: Valeria Marini fa “mea culpa” e chiede scusa a Asia

Francesco Fredella 10 marzo 2020 a

a

a

Pace fatta. Un abbraccio fa cambiare l’umore a tutti nella casa del Grande Fratello Vip (che tornerà in onda da domani sera con qualche fuoriprogramma). Tutto anche grazie a Paola Di Benedetto, che riesce a mediare. Trovando, in pratica, la quadra.

"Ho paura che...". Prima la doccia bollente, poi le lacrime: Paola Di Benedetto, cosa non va

Infatti, tra loro torna il sereno dopo i nervi tesi a fior di pelle nelle ultime ore. “Sono sensibile, ecco perché mi sono sentita così”, racconta Asia Valente ad Antonella Elia (che a sua volta, da settimane, è ai ferri corti con la Marini). Ma la Elia rincara la dose contro la Marini. E dice: “Non dà tregua”. L’ex showgirl di Non è la Rai, a quanto pare, non sembra mettere pace tra le due donne. Questa frase, però, non viene preso in considerazione da Asia. Che Quando esce dal Confessionale si unisce al gruppo in cucina. “Ti è passata?”, dice Valeria. “Dammi un abbraccio”, continua. “Io sono una persona sincera”. La Marini ammette di aver avuto toni troppo forti nei confronti di Asia. Che comprende. Acqua passata. Tutto resta alle spalle. Si volta pagina. E si ricomincia.