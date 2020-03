Grande Fratelll Vip, rissa tra Asia Valente e Sara Soldati: "Non mettere le mani tra le mie cose"

Francesco Fredella 08 marzo 2020 a

Non solo Antonella Elia e Valeria Marini. Adesso litigano pure Asia Valente e Sara Soldati, che sono entrate da poche settimane nella casa più spiata d’Italia. Tra loro i nervi sono tesi. Tesissimi. Litigano, e se ne dicono di tutti i colori, per colpa di un paio di occhiali presi in prestito. Tutto vero, anche se sembra strano litigare per un motivo così futile. “Non devi mettere le mani nella mia borsa" dice Asia. "Qui niente è di nessuno", risponde la modella.

Nel giardino della casa succede di tutto. Altro che relax. Sarà è sdraiata al sole. Ma ad un certo punto arriva Asia che inizia a chiedere spiegazioni su quel paio di occhiali da sole. Tutto si trasforma in un confronto durissimo. Asia va via lasciando il giardino. Nella casa la tensione sembra essere arrivata alle stelle. E ora che il Grande Fratello andrà avanti fino al 30 aprile cosa accadrà? Anche gli altri concorrenti del reality sembrano abbastanza provati da tutta questa situazione. Antonella e Valeria, che già da settimane sono ai ferri corti, non si parlano più. L’aria nella casa più spiata d’Italia diventa irrespirabile. A sopravvivere all’ondata di stress sono Aristide, Zequila e Patrick (uno dei favoriti verso la vittoria). Ma anche il buon Fabio Testi, un super papà che ogni giorno prepara il pranzo per tutti.