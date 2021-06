Paola Saulino è tornata: ecco il suo ultimo progetto...

02 giugno 2021 a

Per anni ha intrattenuto il pubblico sui social con performance irriverenti e fuori dagli schemi che hanno fatto impazzire milioni di persone. Poi, nel gennaio di quest’anno, è arrivato il blocco da Instagram senza alcun motivo apparente e il suo account da oltre 1 milione e 200mila follower è stato chiuso. Ora, dopo mesi di silenzio, Insta Paolina è tornata con il suo nuovo progetto #TeamPaolina che è finalmente online: https://www.indiegogo.com/projects/godiamo-teampaolina

Ripartire da zero dopo aver raggiunto popolarità e successo non è cosa da tutti. Ma Paola Saulino, lo abbiamo capito, non è un’influencer come le altre. Sono trascorsi più di quattro mesi dal ban di Instagram, mesi in cui l’influencer napoletana ha cercato – con l’aiuto del suo pubblico – di rientrare in possesso del proprio profilo, ma senza successo. Ora Insta Paolina – anzi, insta_paolina2, il suo nuovo account (https://www.instagram.com/insta_paolina2/) – torna alle origini sulla piattaforma che più di ogni altra l’ha resa famosa, e lo fa con un progetto per riprendersi ciò che le è stato tolto.

Questo è l’obiettivo di #TeamPaolina, un progetto condiviso creato da Paolina stessa, con cui lancia una richiesta di aiuto ai propri follower che l’hanno sempre sostenuta, anche in quest’ultimo periodo di vulnerabilità: “È una richiesta che faccio a cuore aperto alle uniche persone che sono sempre state al mio fianco e mi hanno apprezzato per come mi sono mostrata in tutti questi anni. Sento che mi è stato fatto un torto, mi è stata tolta la possibilità di esprimermi e di lavorare, e ancora non ho ricevuto una spiegazione per il danno che ho subito” racconta Paolina. “Nessuno mi ridarà indietro quello che avevo guadagnato, ed è proprio da questa consapevolezza che ho capito dove posso trovare l’aiuto di cui ho bisogno: la mia occasione di rinascita è il pubblico. Loro mi hanno portato in alto e loro sono gli unici che possono farmi ripartire. Questa è l’idea del progetto #TeamPaolina, con cui chiedo aiuto per fare insieme qualcosa di nuovo e di unico”.

Con #TeamPaolina quindi Paola Saulino è pronta a tornare in vetta e, per coloro che la supporteranno, promette dei premi “succulenti”. Di cosa si tratta? E, soprattutto, cosa bisogna fare per diventare protagonisti di #TeamPaolina? Per saperlo, basta ascoltarla nel video di presentazione del progetto: https://www.indiegogo.com/projects/godiamo-teampaolina

Paolina is back.



