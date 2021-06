Gianni Sperti, la foto sui social fa infuriare i fan: "Hai esagerato, sei irriconoscibile". Com'è ora

05 giugno 2021 a

"Hai esagerato", "Basta così": sono di questo tipo i messaggi che Gianni Sperti ha ricevuto dai fan sotto al suo ultimo post. Lo storico opinionista di Uomini e Donne, infatti, è stato criticato dopo aver condiviso alcune foto in primo piano, in cui il suo viso sembra stravolto da ritocchini e punturine. E lo stesso Sperti tra l'altro non ha mai nascosto di essersi sottoposto a degli interventi chirurgici in passato. Tant'è che il suo viso è cambiato completamente nel corso degli anni.

"Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta. Ma si sceglie per proseguire, non per essere compresi", ha scritto Sperti nella didascalia accanto alle foto. In una di queste, in particolare, il suo viso sembra essere gonfio e stravolto. E così l'opinionista ed ex ballerino è stato travolto dalle polemiche: "Il tuo viso sembra di gomma", "Nooooo, perché ti stravolgi così il viso?", "Esagerato con le punturine?", "Basta con le punturine, sei irriconoscibile". Qualcuno, invece, ha espresso la propria disapprovazione scrivendo: "Con i ritocchini hai scelto di proseguire verso la non autenticità. Eri bellissimo, peccato".

A quel punto, allora, il ballerino è stato così costretto a giustificarsi e nelle sue storie Instagram ha spiegato che le foto sono state scattate lo stesso giorno in cui il fotografo ha realizzato le foto di altri post precedenti. "Non avendo le siringhe portatili è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l'altro - ha scherzato lui -. In quella foto ho un'espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma....anche meno grazie. Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ora spero riusciate a dormire più serenamente".

