Dayane Mello senza veli su Instagram: "Frontale integrale". Rischio-censura: la foto bollente che potrebbe presto sparire

Oltre ogni censura, oltre ogni immaginazione: Dayane Mello si mostra così su Instagram, un nudo frontale e integrale che spiazza e destabilizza i suoi followers. E non basta una striscetta bianca a "pecettare" il décolleté, perché la modella brasiliana mette tutto, ma proprio tutto il resto in bella mostra. Roba vietata ai minori di 18 anni, e qualcuno ha già fatto partire a malincuore il countdown, il conto alla rovescia fino al momento in cui i "signori Instagram" decideranno di sospendere il seguitissimo profilo.

La grande protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip, passata con disinvoltura dall'amicizia litigarella con il fidanzatissimo Francesco Oppini a quella altrettanto volubile ma molto più "intima" e piccante con Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, e anche provata da un tremendo lutto personale (la morte del giovane fratello a causa di un incidente stradale in Brasile) che non le ha impedito però di portare a termine l'avventura nella casa di Cinecittà, terminato il reality ha comunque trovato il modo per continuare a far parlare di sé.





Riallacciando, ad esempio, i rapporti con il suo ex Mario Balotelli che pure l'aveva irrisa facendo visita al fratello Enoch nella casa ("Mi dice 'ti voglio dentro' poi 'basta mi fai male'", era stata la sua allusione di dubbissimo gusto pronunciata davanti alle telecamere di una puntata serale). Una relazione che forse non è sfociata in un flirt, ma solo in una "forte amicizia" ma che nel dubbio ha mandato in solluchero i paparazzi di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Oppure, semplicemente, pubblicando selfie e foto alla dinamite come quelli dell'ultimo post, dove tra Lato A e Lato B non si lascia nulla all'immaginazione. E il velo d'acqua che ne avvolge le curve, di certo, non aiuta a "vestirla".

