Elisabetta Gregoraci? Prima così, poi si spoglia: foto da pazzi, pizzicata così sullo yacht

14 giugno 2021 a

a

a

Tra poche settimane tornerà sul palco a lavorare. Presenterà la manifestazione Battiti Live che comincerà tra poche settimane, ma intanto si concede una vacanza insieme con il figlio Nathan Falco e alle amiche. Elisabetta Gregoraci si gode il mare, i tuffi dal gommone, i giri con la moto d’acqua, la tintarella e tanto divertimento prima di concentrarsi nella trasmissione musicale.

Il suo fisico mozzafiato conquista, i suoi siparietti in acqua stregano i follower che non si perdono neppure un istante delle sue vacanze. Lei si tuffa, fa le smorfie, mostra un costume a due pezzi che valorizza il suo corpo flessuoso e levigato. Gioca sul suyo sex appeal e la sua vena ironica: un mix di indiscutibile fascino che conquista tutti.

"Schifata e inc***a". Gregoraci e Antonella Fiordelisi, retroscena esplosivo: "Rissa dietro le quinte a Mediaset, per Briatore"



In bikini è davvero un bel vedere, cambia modelli e colori raggiungendo sempre il massimo del fascino. Capelli sciolti al vento e sorrisi strepitosi, la ex di Flavio Briatore sa sempre come conquistare i suoi ammiratori e nuovi fan. “Bella la mia sister” le scrive puntualmente la sorella Marzia. Per la Gregoraci il momento sembra dunque molto positivo, anche sul fronte del gossip lavorativo in realtà le acque sono agitatissime. "Colpa" di Antonella Fiordelisi, star di Instagram con cui sarebbe arrivata a un passo dalla rissa fisica dietro le quinte di una famosa trasmissione Mediaset. La Fiordelisi, che non ha mai fatto il nome della ex concorrente del Grande Fratello Vip, si era detta "schifata e inc***a" e ha parlato addirittura di "bullo di turno", accusando la collega di aggressività e prepotenza verbale. Motivo del contendere, secondo i retroscenisti televisivi, qualche like di troppo della Fiordelisi a Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci, che la showgirl calabrese non avrebbe affatto gradito.

"Quante volte l'avete incontrato?". Elisabetta Gregoraci sotto attacco: l'insinuazione personale più dura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.