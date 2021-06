Euro 2020, gol pazzesco di Patrick Schick? La sorella Kristyna esulta così: le foto da bollino rosso

14 giugno 2021 a

a

a

Una prodezza da urlo a Euro 2020, quella messa a segno da Patrick Schick: un gol da centrocampo contro la Scozia, il secondo, una clamorosa doppietta con cui la Repubblica Ceca è riuscita a mettere ko gli avversari. Mattatore assoluto, l'attaccante della Roma, che ha anche sfiorato la terza rete. Ma quel gol da distanza improbabile e proibitiva, quel tiro che ha sorpreso il portiere avversario, resterà negli annali del pallone.

E tra chi ha esultato per la rete di Patrick Schick, ovviamente ecco anche la sorella, Kristyna. Lo ha fatto sui social, dove ha scritto laconicamente: "Irreale!". Bene, ma di irreale c'è anche la bellezza di Kristyna Schick, che potete godervi in questa serie di post su Instagram letteralmente mozzafiato. Per inciso, la ragazza di professione è modella: non era poi così difficile immaginarlo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.