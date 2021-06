Anna e Lucy De Cinque, gemelle estreme: sposano lo stesso uomo, e... Roba estrema sotto le lenzuola

15 giugno 2021 a

Un peccaminoso ménage à trois, in diretta tv. Anna e Lucy De Cinque sono due gemelle famosissime su Instagram, dove posano in conturbanti (e altrettanto inquietanti) selfie in vestiti identici e decisamente scollacciati. Le due sorelle australiane, che si fregiano del singolare titolo di "gemelle più identiche del mondo, da tempo stanno facendo parlare di loro perché da 10 anni sono fidanzate con lo stesso uomo, il 37enne Ben Byrne. Una storia ai confini della realtà (e decisamente ben oltre quelli del trash) che ha valso loro una intera serie tv, il reality Extreme Sister, vero e proprio titolo di culto per gli appassionati della televisione da stomaci forti.

Il dinamico trio ha coronato il sogno d'amore davanti alle telecamere, per la gioia (immaginiamo9 dei parenti ma soprattutto dei telespettatori. "Vi amo tutte e due e farò quello che posso per rendervi felici", ha giurato Ben chiedendo contemporaneamente la mano a Lucy e Anna. Tutto è bene ciò che finisce bene?

Sì, ma per il lieto fine manca il tassello finale: le due gemelle infatti stanno ora cercando di restare incinta insieme, contemporaneamente. "Soffriamo di ansia da separazione non potremmo esistere l’una senza l’altra", si sono giustificate loro. Strano ma vero, si direbbe citando la Settimana enigmistica. Viene però un dubbio: non è che tutto questo possa dare luogo a un nuovo reality, davvero estremo, direttamente dalla camera da letto della famigliola siamese?

