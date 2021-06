Damiano dei Maneskin, rissa tra Lura Tecce e Giorgia Soleri: "Basta dire che non sei etero", "Lo ho fatto 16 anni fa". Volano gli stracci

17 giugno 2021 a

Giorgia Soleri ha avuto un botta e risposta lunghissimo e piuttosto intenso con la giornalista Laura Tecce, che si è scagliata in modo duro con la modella e influencer, che negli ultimi mesi ha avuto un grande aumento di popolarità per via della sua relazione con Damiano David. Relazione che va avanti da oltre quattro anni, ma che il frontman dei Maneskin aveva sempre tenuto nascosta: poi prima dell’Eurovision Song Contest 2021 ha deciso di uscire allo scoperto per porre fine al chiacchiericcio sulla sua vita sentimentale.

Di conseguenza Soleri è divenuta piuttosto famosa, ma di questo non gliene si può certo fare una colpa, anche perché rispetto a tante altre influencer e modelle ha tutto un altro tipo di sensibilità e può essere davvero un esempio positivo, come nel caso della vulvodinia, una malattia quasi sconosciuta ma più comune di quello che si pensa. La giornalista Tecce è però stata dura nei suoi confronti: “Oggigiorno da sconosciuta totale ad avere una visibilità mediatica pazzesca il passo è breve: basta dichiarare che si è tutto - poliamorosi, fluidi, mextrosexual, asessuati, bisex, trisex, quaterne e via dicendo… insomma tutto tranne che etero - e il gioco è fatto. P.s. essere identificata come ‘la fidanzata di’ è quanto di più umiliante sia possibile”.

Venuta a conoscenza di questo post, Soleri ha risposto: “Non ho fatto coming out quando sono usciti questi articoli, l’ho fatto a 16 anni, con la mia famiglia, la prima volta che mi sono innamorata di una donna. Ho ricevuto tantissime domande sulla mia presunta omosessualità, immagino che sia una voce messa in giro per screditare la mia relazione. Quindi con la naturalezza e la libertà che ho sempre avuto parlando di questi argomenti ho risposto che no, non sono omosessuale ma bisessuale”.

