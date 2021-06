Scialpi, l'orrore in pubblico. "Culat***e": scatta la denuncia, chi finisce in tribunale

21 giugno 2021 a

Scialpi nel mirino degli haters. Il popolare cantante italiano è stato offeso pesantemente su Twitter e per questo ha deciso di intraprendere delle azioni legali. L'icona musicale degli anni '80 è stata attaccata nei giorni scorsi durante una querelle con una donna in riferimento ad un hashtag, diventato trend topic, ovvero #loveisintheair. Sempre lo stesso giorno il musicista aveva pubblicizzato la sua cover del brano di John Paul Young. A questa iniziativa un utente Twitter ha replicato scrivendo: “Ma fatemi capire, ma Shalpy, il cantante italiano, crede che oggi #loveisintheair sia di tendenza per la sua canzone?“.

La risposta dell'artista non si è fatta attendere: "Sei così cretina che non capisci che sto cavalcando l’onda?“. Il commento di Scialpi però non è piaciuto a molti dei suoi seguaci e uno di loro ha offeso il cantante. Chiamato a rispondere a un sondaggio lanciato da una utente – che chiedeva chi fosse più bello tra lei e Scialpi – un utente Twitter ha commentato: “Te! Mille volte, Scialpi è un culatt***“. Ed è proprio per queste parole che sarebbe scattata la denuncia.

"Ma perché non state a casa vostra a denigrare la vostra misera vita, visto che la mia è bellissima?“, ha aggiunto poi Scialpi rivolgendosi ai suoi detrattori. Lo scorso mese, infatti, il cantante ha presentato sul settimanale Nuovo il suo nuovo fidanzato: si chiama Louis Pirreras ed è giovanissimo, appena 23 anni. Di origini spagnole, il giovane vive a Brescia.

