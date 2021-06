Amedeo Goria e la fidanzata Vera Miales, confessione-choc: "Se**o 5 volte al giorno. ma..."

22 giugno 2021 a

Amedeo Goria ritrova l'amore con Vera Miales. La coppia, che si passa ben 31 anni di differenza, è più affiatata che mai. Il giornalista sportivo 67enne non ha omesso i dettagli più bollenti della loro relazione: "Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità", ha confidato senza peli sulla lingua al settimanale Nuovo. Lei, modella 36enne e influencer originaria della Moldavia, vorrebbe tanto diventare madre.

Un desiderio non condiviso dal compagno, che comunque assicura non essere un problema: "Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso". Stesso discorso per la fedeltà: "Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!".

Lo sa bene l'ex moglie Maria Teresa Ruta che ha ammesso di aver perdonato "sette volte". "Io credevo nel nostro matrimonio, ma anche suo papà mi disse 'sei sicura a sposarlo?'", aveva raccontato da Barbara d'Urso: "Abbiamo fatto un percorso insieme bellissimo, troppo corto rispetto a quello che mi aspettavo. Ad un certo punto non ce l’ho più fatta. Dopo i primi tradimenti ho cominciato a barcollare, poi quando è stata intaccata anche la mia sfera professionale, la mia carriera allora non ce l'ho più fatta. Ho perdonato sette tradimenti, di due proprio non ho voluto sapere".

