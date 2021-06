Carolina Stramare, l'ex miss Italia in micro bikini? Troppo... micro: la foto del lato B oltre la censura

25 giugno 2021 a

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, mostra il suo fisico scultoreo mentre si trova in spiaggia a Forte dei Marmi. Carolina indossa un micro bikini color rosa carne e sul lettino e in mare sa certamente come farsi notare. Eccola quindi negli scatti pubblicati sul settimanale Oggi che l'ha paparazzata come una sirenetta in spiaggia.

E' sempre sola in spiaggia e sola quando va in giro per Forte dei Marmi Carolina Stramare. Non c'è l'ombra di amiche né di fidanzati, né tantomeno della sua famiglia. La Miss arriva in spiaggia, si spoglia, si sdraia sul lettino, fa il bagno o passeggia sul bagnasciuga, sempre sola. E mostra le sue curve pazzesche ai fortunati bagnanti. Forse non si accorge della presenza del fotografo, appostato in lontananza. O forse sì, visto che sembra sempre in posa. Ma questo è il suo lavoro, il mestiere di reginetta di bellezza.

Tant'è. Anche a Milano, qualche giorno dopo, Carolina Stramare è stata immortalata in via Montenapoleone tutta sola. Dopo la sua incoronazione, è arrivata la pandemia. "Sono stata sfortunata, tutti gli eventi in programma, cancellati", ha detto. Inoltre ha dovuto rinunciare alla partecipazione al reality show, l'Isola dei famosi. Ma ora sarà modella per Guess.

