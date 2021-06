Striscia la Notizia, il dramma sentimentale di Mikaela Neaze Silva: "Ci sto riflettendo", vita stravolta?

25 giugno 2021 a

Si torna a parlare di Mikaela Neaze Silva, la meravigliosa velina bionda di Striscia la Notizia, anche se da poco Velina non è più: dopo una lunghissima parabola, infatti, insieme a Shayla Gatta ha lasciato il bancone del tg satirico di Canale 5. Ma, si diceva: si torna a parlare di Mikaela, 27 anni, per ragioni di gossip.

Un gossip di cui parla direttamente lei in una intervista a Confidenze, a cui rivela di essere in crisi con lo storico fidanzato, il quale vive in Cina. "Ho una situazione un po’ complicata: un amore a distanza su cui sto riflettendo. Per ora penso al lavoro, ma matrimonio e figli restano un mio obiettivo", spiega la Silva. Parole che faranno tremare il fortunato sul quale "sto riflettendo".

Ma non è la prima volta in cui la Silva parla delle difficoltà nella sua vita di coppia. In un'altra recente intervista aveva infatti svelato di non vedere il fidanzato da sette mesi a causa dell'emergenza coronavirus. Un contesto che, ovviamente, ha avuto forti ripercussioni sulla coppia: videochiamate e chat non sono sufficienti per tenere in piedi una relazione a lunghissima distanza.

Per inciso il fidanzato di Mikaela Neaze Silva si chiama Bashir, di origini francese e marocchine, fa il deejay ma studia economia a Pechino. I due si erano incontrati proprio in Cina, quando la Silva lavorava con una compagnia di ballo locale.

