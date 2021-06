Vaccino, Francesca Lodo: "Guardate il mio braccio dopo la puntura, sono preoccupata". Siamo al delirio

25 giugno 2021 a

Francesca Lodo afflitta dai dubbi. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha deciso di vaccinarsi non appena tornata dall'Honduras. Ma non senza timori. "Sto bene - ha rassicurato i suoi tantissimi fan -. Paura passata. Però mi affligge un dubbio. Gira la voce che una volta fatto il vaccino c’era questa diceria che se appoggiavi una moneta dove è stato somministrato il vaccino la moneta rimaneva attaccata". Una delirante bufala complottista che gira da tempo tra i no-vax e che pare aver catturato l'attenzione della showgirl incredula, al punto da chiedere aiuto agli amici sui social.

"Oddio. Vi prego scrivetemi voi che sapete tutto. Ma siamo matti?", ha proseguito tentando l'esperimento. A quel punto è stato un suo fan a farle notare di aver posizionato la moneta nella colla del cerotto, Francesca ha prontamente chiarito: "No ragazzi. Il cotone stava in mezzo e il cerotto sui lati. Non è neanche appiccicoso". E ancora: "Sto iniziando a preoccuparmi seriamente". Poi a un utente che le ha confessato che dopo il vaccino la moneta rimaneva ferma anche sul suo di braccio, la Lodo ha replicato: "Non sono la sola. Il braccio è giù e non è sudato". Siamo insomma al delirio.

Pochi giorni fa a tirare in ballo Francesca era stato un suo ex compagno di avventura del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: niente di meno del vincitore. Awed, raggiunto dal settimanale Novella 2000, ha confessato di essere rimasto deluso dall'ex letterina. Il motivo? Un gesto ben poco carino. "Una scena che non mi è piaciuta è quando Francesca Lodo ha simulato uno starnuto sulla mia foto", ha detto lo youtuber reduce dalla vittoria con tanto di montepremi. Il giovane ha infatti pensato che quello della Lodo altro non fosse che un gesto per denigrarlo: "Mi auguro di chiarire presto questa situazione".

