Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri? Paparazzata clamorosa ad Ischia: ora si capisce tutto...

Allontanata la crisi: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono stati nuovamente paparazzati assieme. Dopo le voci di una possibile rottura, l'ex ragazza di Non è la Rai e l'allenatore della Juventus hanno deciso di prendersi qualche giorno di relax. Meta la gettonatissima Ischia, dove Allegri è sbarcato in seguito a un breve soggiorno in Sardegna. La coppia - sono le prime indiscrezioni - rimarrà sull'isola per un weekend lungo prima di tornare ai rispettivi impegni. Lei a Brescia, dove vive con i figli, Jolanda e Leonardo, avuti dal cantante Francesco Renga. Lui a Torino dove abita già da tempo. Per ora il matrimonio sembra ben lontano. L'attrice si è detta poco interessata ad una cerimonia del genere.

E ad ora non sembra aver cambiato idea: "Non mi vedo in futuro da sola - aveva ammesso nel salotto di Domenica In da Mara Venier -, ma ho un rapporto con l'amore diverso da prima. Prima pensavo che l'amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire". Un chiaro riferimento al rapporto che condivide con l'allenatore su cui comunque teneva a precisare: "Non c'è crisi, stiamo ancora insieme".

E ancora, a dimostrazione della salda relazione: "Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia". Idee chiare anche sull'ex Renga con cui non c'è più stato ritorno di fiamma. Anzi, per la Angiolini il cantante è addirittura come un figlio: "Ogni tanto lo sgrido anche e lui si fa sgridare".

