Mariano Catanzaro, "innamorato di un uomo?". Senza freni dopo le foto con Giovanni Ciacci, ma qualcosa non torna

Prima l'amicizia speciale con Tommaso Zorzi, ora quella con Giovanni Ciacci (che tra l'altro stamattina ha annunciato l'addio alla tv). Sui giornali, nei giorni scorsi, sono uscite alcune foto di Mariano Catanzaro - ex volto di Ued - con Ciacci. Lui commenta: "E' un'amicizia speciale". Stesso copione di qualche settimana fa quando, a RTL102.5 News, aveva detto di essere attratto mentalmente da Zorzi. "Un'amicizia speciale" pure quella. I conti non tornano: sembra lo stesso copione.

Così, Catanzaro torna in diretta a RTL102.5 News e si difende da chi lo accusa di aver messo in piedi una strategia per ottenere visibilità sui giornali. "Io e Ciacci siamo amici. Punto. Cosa c'è di male? Era a Napoli e ci siamo visti in albergo, sono salito in camera sua...", racconta. “Mi posso innamorare di un uomo, ma non è sbagliato innamorarsi del suo pensiero. Avete insinuato cose non vere. Io non ho mai detto di essere omosessuale. E anche se lo fossi non ci sarebbe nessun tipo di problema".

Intanto, Catanzaro afferma di aver risposto ai giornalisti per difendersi dalle accuse e di averlo fatto tramite giornali perché non è molto avvezzo ai social. Eppure ha 200 mila followers con tanto di spunta blu. "Ho preferito rispondere ai giornalisti, non amo i social", racconta. Ma le sue parole non convincono molto. Nel frattempo il suo nome circola tra i papabili al prossimo Grande Fratello vip. "Non so nulla", dice Catanzaro. Tramonta, invece, definitivamente l'ipotesi Pechino Express con Ciacci. Lascia la tv, almeno così dice, e Catanzaro deve rassegnarsi a non partire con lui.

