Ezio Greggio, la compagna Romina Pierdomenico: "Come mi hanno accolta", rivelazioni privatissime sui suoi figli

Francesco Fredella 26 giugno 2021 a

a

a

Sembra che tra Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio, che fanno coppia da qualche anno, tutto vada a gonfie vele. Complicità e amore, passione e rispetto: mr. Striscia la notizia, alla conduzione sin dalla prima puntata, e la modella stanno insieme dal 2018. Ora vivono insieme a Montecarlo, dove Greggio da sempre è di casa.

"Se la prendano con il 'Corriere della Sera'". Greggio travolge il politicamente corretto dopo le accuse alla Hunziker e Scotti

La modella e showgirl ha conosciuto i figli di Greggio e al settimanale Nuovo racconta di Giacomo e Gabriele – che sono nati da precedenti storie di Greggio (il figlio di Ezio Greggio, Giacomo, ha trent’anni mentre il secondogenito, Gabriele, ne ha 26). “Vado molto d’accordo con i ragazzi di Ezio. Sono educati e rispettosi e mi hanno accolto bene”, racconta a Nuovo. Tra Romina e Greggio va tutto bene, il conduttore ha conosciuto anche la famiglia di Romina.

Elisa Isoardi sconvolge il red carpet: sale sul palco "vestita così". Là sotto... Si girano tutti | Foto

Lui è arrivato nella mia vita un anno dopo la mia guarigione fisica, ma mi ha aiutato a risollevarmi dal punto di vista psicologico”, dice alla rivista di Signoretti. La differenza d’età tra loro non conta. Ezio Gregio ha ben 39 anni più di Romina, ma questo non è mai stato un problema. Ora Greggio si prepara alla nuova stagione di Striscia la notizia, che riparte a settembre con tante novità: l’arrivo della coppia Siani- Incontrada e poi la riconferma di Greggio- Iacchetti. Come sempre, coppia inossidabile e amatissima dal pubblico di Canale5.

"Che figura di m***a". Gerry Scotti, drammatica gaffe su Gianni Letta: cosa è andato in onda | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.