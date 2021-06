Michelle Hunziker "arruffata e piena di sale, trionfo sexy: in vacanza con le amiche si svela così

28 giugno 2021 a

a

a

Michelle Hunziker ha lasciato il marito Tomaso Trussardi a casa insieme alle figlie e si è regalata una vacanza con le amiche, una mini crociera in Sicilia: "Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!!! Il paese più bello del mondo è l’Italia punto e basta! Oggi Alicudi”, scrive la showgirl sul suo profilo Instagram dove continua a postare gli scatti in cui si mostra in bikini, bella come il sole.

"Posa naturale. Ti vedo rilassata", commenta Trussardi forse con un pizzico di gelosia. Michelle Hunziker infatti non è del tutto sola con le amiche. In realtà naviga con capitano Alessandro che sta portando le "ragazze" alla scoperta di questi luoghi magici. E poi c'è Marco che cucina benissimo e prepara la pasta allo scorfano e se l’equipaggio è tutto al maschile, la Hunziker si diverte a spiare lo chef mentre è ai fornelli.

Ecco poi ancora Michelle che si addormenta con la luna che illumina il mare e si risveglia con il sole che entra nella camera. Eccola mentre fa colazione con un succo che serve a combattere la cellulite (come se ne avesse bisogno...) e si stende al sole con quel micro bikini che non lascia spazio all'immaginazione.... Scatti che fanno impazzire i suoi follower che non fanno che complimentarsi con lei e mettere un diluvio di cuoricini.

