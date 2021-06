Uomini e Donne, Pamela Barretta massacrata per questa foto: il drammatico sfogo

Francesco Fredella 28 giugno 2021 a

a

a

Pamela Barretta continua a far parlare di sè. E le critiche non mancano a Uomini e donne. “Preferisco la volgarità alla cattiveria”, dice l’ex dama del trono over. Ultimamente ha pubblicato alcune foto in costume e sui social è accaduto di tutto. “Alcune donne mi hanno scritto che sono volgare. Preferisco essere volgare all’essere cattiva, invidiosa, gelosa e frustata. Siete pieni di cattiveria e siete brutti dentro”, spiega difendendosi. Critiche inutili. “Le vostre cattiverie non mi toccano”, continua. “Fate qualcosa di utile e magari anche un bel bagno a mare che fa bene”.

Pamela Barretta è stata presente per molti mesi a Uomini e Donne tra alti e bassi. Elegante e con un sorriso travolgente, ma sicuramente la sua presenza non è passata inosservata. Pamela è ritornata in studio per ritrovare l’amore, senza riuscirci. Addio seconda possibilità, forse la rivedremo a Uomini e Donne 2021/2022. Condizionale d’obbligo.

Uomini e Donne, orrore contro Anna Munafò: "Guardate quanto è grassa", chi è la bestia

Ma Uomini e donne, nella prossima stagione potrebbe riservare diverse sorprese: non dimenticate la presenza di Tina Cipollari e Gemma, che torneranno a scontrarsi a colpi di parole durissime e non solo. Adesso, però, potrebbero arrivare nuovi colpi di scena con cavalieri inaspettati che potrebbero far innamorare Tina. Torna anche Sirius? Il baby corteggiatore della Galgani, marinaio di professione, era in lista per l’Isola dei famosi. Ipotesi sfumata. Forse arriva il Gf Vip? I casting si stanno svolgendo in queste ore e tutto potrebbe avvenire. Immaginate la reazione di Gemma all’arrivo di Sirius nella casa? Un vero incubo che vivrebbe a distanza con raptus di gelosia.

"La paura nelle vene". Ricordate Sabrina Ghio? Il dramma, sotto ai ferri: ecco le sue condizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.