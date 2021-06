Uomini e Donne, il dramma di Giovanna Abate: "Serie complicazioni dopo l'intervento", ecco le sue condizioni

Francesco Fredella 25 giugno 2021 a

Dopo l'intento chirurgico Giovanna Abate rompe il silenzio. E rilascia un'intervista a "Uomini e donne magazine", sicuramente per lei non è stato un bel periodo. “Ho avuto serie complicazioni. Non ho mai subito interventi come questo, e il post-operatorio è stato molto doloroso: sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi”, racconta nell'intervista.

Si tratta di una convalescenza che è stata abbastanza difficile per l'ex volto di Uomini e donne. “Sammy non l’ho più sentito però gentilmente mi ha scritto per chiedermi come stessi, dopo aver scoperto dai social che ero stata operata. Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”: le sue parole sembrano una vera cannonata. E mettono davvero la parola fine a tutta la faccenda. A Uomini e Donne, Giovanna Abate aveva incontrato Sammy, poi è finito tutto. Adesso è single. “Al momento il mio cuore non batte per nessuno”, racconta.

Qualche tempo fa il nome di Giovanna Abate era iniziato a circolare unitamente a quello di Akash Kumar, l'ex concorrente dell'Isola dei famosi. Nessuna foto insieme e tante indiscrezioni che si sono rincorse alla velocità della luce. La notizia certa è che la Abate, ad oggi, è single. "Al momento il mio cuore non batte per nessun belloccio, nessun uomo. E devo dire che al momento trovare qualcuno non è tra i miei primi pensieri”, scherza sui social. Così mette la parola fine alla vicenda. Gli amanti del gossip devono rassegnarsi assolutamente. Titoli di coda alla storia e si volta pagina.

