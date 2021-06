Elisabetta Canalis in bikini, Lato B monumentale. "Come ho conquistato Brian", confessione spinta

Francesco Fredella 30 giugno 2021 a

Mare, sole, sensualità. Elisabetta Canalis, bella come sempre, conquista tutti. Followers e fan da una parte, la sua famiglia dall'altra: un bagno d'amore per la showgirl che vive da molti anni in America dopo aver sposato un chirurgo molto famoso. "Ho conquistato mio marito con la danza, ancheggiando in modo sensuale":la Canalis, senza freni, racconta tutti i retroscena della storia d'amore che sta vivendo da anni.

Ora che siamo arrivati al capitolo vacanze, la Canalis vola in Sardegna (dov'è nata e cresciuta). Arriva in Italia e, prima di tutto, fa tappa a Milano - che è la sua città d’adozione. Poi parte per Alghero con il marito - il chirurgo americano Brian Perri. Sono felicissimi. Uno spaccato di vita davvero unico, che piace a tutti i fan. Acqua, sole e mare: vacanze paradisiache. La Canalis, ormai da anni, si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti. Sui social vola, va fortissimo: mamma attenta e premurosa, moglie innamorata, showgirl richiestissima.

E sui social racconta come ha conquistato suo marito: "Con la danza”.Lo dice mentre ancheggia in modo sensuale. Nel video su Instagram c'è anche Skyler, figlia della coppia. Adesso, sempre secondo rumors, la Canalis resterà per un po' in Sardegna e poi tornerà negli Stati Uniti. Intanto, ai followers non mancano le curiosità: tornerà in televisione? Per adesso, a quanto pare, Elisabetta è scomparsa dai radar della tv. Forse si tratta di una sua scelta, visto che è apprezzatissima dal grande pubblico che chiede - a gran voce - il suo ritorno.

