Paola Caruso, il lato B enorme e un costume inesistente: la foto vietatissima ai minori

Da Avanti un altro al Salento. L'estate bollente di Paola Caruso farà contenti i suoi fan e i tanti maschietti appassionati telespettatori dello show di Paolo Bonolis, in cui l'atomica bionda è diventata famosa come una delle Bonas più esplosive. Ma anche senza tv, la bella Paola dà spettacolo sui social e soprattutto su Instagram, dove nell'ultima settimana sta pubblicando foto a raffica. Tutte, o quasi, rigorosamente in striminziti bikini all'ultimo grido.

Dopo una vacanza ad alto tasso di passione con il compagno Dario Socci, la Caruso si è goduta qualche giorno bollente a Gallipoli e dintorni. "È passata già più di una settimana dal mio arrivo in questa magnifica terra - racconta ai fan su Instagram - che mi ha accolta nei migliore dei modi facendomi sentire a casa e coccolata".

Tra un onomastico festeggiato con una tavolata regale di sushi e sashimi, qualche tenerissima foto all'amato figlioletto e alcuni scatti al prosperoso décolleté, a rapire gli occhi e la mente dei suoi followers è però soprattutto, almeno a giudicare dai commenti pepati, la visione del suo Lato B contenuto a stento (molto a stento, per la verità) da un costumino azzurro.

Sguardo perso verso l'orizzonte, le meraviglie dell'azzurrissimo mare pugliese a perdita d'occhio. E tra le onde, un... mappamondo: anche così i suoi ammiratori possono fantasticare di viaggi esotici pur se ancora inchiodati in ufficio.

