Avanti un altro, raptus di Luca. E Bonolis sbotta: "Mi hai aggredito!"

No, non è «la mano del nonno». E non c’è nemmeno una domanda scomoda (o perlomeno ritenuta tale). Sta di fatto che Luca, giovane concorrente di Avanti un altro, il quiz show del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis (ieri sera è andato in onda lo speciale By Night in prima serata), travolto dall’entusiasmo per la vittoria ha letteralmente assalito il padrone di casa.

Chissà se a bocce ferme l’ex marito di Sonia Bruganelli avrà «scambiato l’affetto per aggressione», per dirla con le parole di Romano Prodi. Mercoledì sera in studio Luca ha di che esultare: si porta infatti a casa 52mila euro. Una mezza impresa, perché come suggeriscono in tanti telespettatori nei commenti sui social il gioco finale del programma Mediaset viene considerato il più difficile tra quelli di tutti i competitor.

In quei serratissimi 150 secondi, la fortuna incide poco o nulla: domande di cultura generale, si vince azzeccandole tutte dando la risposta sbagliata. Una catena al contrario che si ripete da capo non appena, per sbaglio, si dice la parola giusta. Un cortocircuito: a quel punto contano solo memoria di ferro, sangue freddo e riflessi prontissimi. E ovviamente a ogni inciampo il montepremi del programma diminuisce.