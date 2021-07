Lory Del Santo e la confessione spintissima su Roberto Mancini: "Diete il meglio, una notte indimenticabile"

04 luglio 2021 a

Lory Del Santo senza peli sulla lingua. L'attrice ha svelato dettagli intimissimi sulla notte passata con Roberto Mancini, l'attuale allenatore della Nazionale italiana per gli Europei. "Era tardi, ero stata invitata a una festa dove c’erano diverse persone, oltre a Mancini e Vialli - racconta Lory al settimanale Novella 2000 specificando che si trovò di fronte a una scelta -. Durante la cena loro hanno dimostrato entrambi interesse nei miei confronti. Loro mi piacevano, e mi erano sembrati molto gentili e divertenti. Alla fine scelsi Mancini perché mi aveva dimostrato di essere molto posato. Mi ispirava più fiducia".

Poi la showgirl scende nei dettagli, elogiando sempre e comunque i modi di fare dell'allenatore. Modi completamente diversi da alcuni suoi colleghi: "Alcuni di loro vogliono solo arrivare al punto, e andarsene subito dopo averlo raggiunto. Questa è la ragione per quale non li ho mai frequentati", ha detto chiaro e tondo per poi tornare su Mancini che è stato, dunque, l’eccezione: "Riesce a concentrarsi e dare il meglio di sé in qualsiasi cosa faccia. Mi ha trattata dandomi importanza, e abbiamo dormito tutta la notte appiccicati. Ricordo la sensualità e la dolcezza che ha utilizzato per rendere la notte indimenticabile". Insomma, Mancini ha fatto un'altra volta colpo.

Ora però l'allenatore è impegnato e la Del Santo non nasconde di avere un unico rimpianto: "Rimpiango di non essere nata più tardi nel tempo. Il fatto che non esistessero i cellulari rendeva tutto più complicato. Io ero sempre in giro, e lui anche, quindi impossibile incontrarci. Siamo rimasti amici, e quando ci vediamo in giro ci salutiamo con un sorriso sulle labbra in memoria dei vecchi tempi".

