Romina Power, soffiata anonima: "Clima pesante". Allontanata da casa di Al Bano, disastro con la Lecciso

Prosegue la saga Carrisi. Romina Power, ospite qualche puntata fa di Oggi è un altro giorno su Rai 1, aveva confessato a Serena Bortone di aver affittato un trullo nelle campagne di Ceglie Messapica (Brindisi) per rilassarsi un po'. Eppure a svelare la vera motivazione dietro alla decisione della cantante di lasciare la tenuta di Al Bano Carrisi è Nuovo. Il settimanale ha riportato la confessione di un conoscente che ha parlato di "un clima pesante" dovuto ai rapporti sempre tesi con Loredana Lecciso.

E per questo Romina sarebbe stata costretta a rifugiarsi in un trullo. "L’informatrice - si legge sul settimanale di Riccardo Signoretti - racconta di un clima pesante, con Loredana Lecciso e Romina Power nervose…Quindi la soluzione più logica era quella di un allentamento volontario di Romina". E ancora: "Doveva trovarsi uno spazio tutto per sé, in modo da non sentirsi di troppo, ora che Loredana Lecciso pare essere più serena".

Tra le due, rispettivamente ex moglie e attuale compagna da una vita di Al Bano, infatti non c'è mai stato feeling. Molte le frecciatine volate in questi anni e anche sul trasferimento di Romina Power pare non ci siano segreti. "Se l’ha detto Al Bano - ha commentato la Lecciso a chi le chiedeva se la storia dell'allontanamento della ex fosse inventata o meno -, è vero: lui non dice mai bugie". Altrettanto certa la storia d'amore tra il cantante e la showgirl che, nonostante i vari rumors, prosegue.

