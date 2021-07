Marco Tronchetti Provera e la giovane fiamma russa? Paparazzi scatenati, beccati così: una foto piccante

10 luglio 2021 a

Ancora insieme. Eccoli, Marco Tronchetti Provera, 73 anni, e la sua compagna, la modella russa Helena Schmidt, di 30 anni più giovane. La coppia è stata paparazzata da Chi in Costa Smeralda, Sardegna, laddove furono avvistati per la prima volta insieme due anni fa. Si vociferava su una "pausa di riflessione" tra i due, dopo che il patron di Pirelli era stato avvistato solo soletto a Capri. E invece no, la coppia resiste. L'amore procede a gonfie vele.

Si legge su Chi: "Quello fra il top manager e la modella russa non sembrava, ammettiamolo, un amore che sarebbe durato nel tempo. Si vedevano insieme, stretti l’uno all’altra, certo appassionati, seppure con l’aria riservata, ma era estate, era mare, era poi quello della Sardegna che è il più bello del mondo...". E invece tutto il contrario. Anche perché, aggiunge il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, lei sarebbe una persona "che, in qualche modo, sa placarlo (dicono così amici carissimi di lui che di solito tacciono".

E così eccoli paparazzati, mentre si godono il vento a bordo dell'esclusivo Kauris IV, il wally di 44 metri di Tronchetti Provera. Ed Helena è davvero bellissima. La coppia si gode il mare, il sole, la propria intimità. Una intimità in cui però irrompono i paparazzi, che tra le altre consegnano ai lettori di Chi anche uno scatto davvero... curioso: lei sulla scaletta per risalire a bordo e lui, dietro ad Helena, con sguardo un poco incantato...

