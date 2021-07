Euro 2020, sfregio di Cristiano Malgioglio agli inglesi: "La regina sono io"

Francesco Fredella 12 luglio 2021 a

a

a

E sui social si parla ancora di lui, Cristiano Malgioglio. Stesso look della regina Elisabetta, stesso cappello e stessi colori. Ovviamente, l'Italia - dopo la vittoria degli Azzurri - ripesca questa foto di qualche mese fa. Tutto, all'improvviso, diventa virale: Malgy ed Elisabetta a confronto, 10-0 per Cristiano. Senza supplementari e rigori (che hanno decretato ieri la vittoria degli Azzurri).

Cristiano Malgioglio, un videoclip caldissimo: "Perché l'ho fatto"

La foto hanno fatto il giro della Rete persino in Inghilterra con milioni e milioni di visualizzazioni. Sembra che Malgy, con la sua solare ironia inconfondibile, abbia confidato ad un amico: "Sua maestà, si rassegni. La regina sono io". E non ha tutti i torti, visto che è bastata una foto per far impazzire la Rete. Adesso, però, Malgioglio si gode la vittoria dell'Italia e sembra che sia sia anche il turco nella sua casa di Milano (si tratta, lo ricordiamo, di quel bellissimo ragazzo dalla barba curatissima che è legato a lui con una profondissima amicizia).

"Cosa mi aveva detto solo un mese fa". Malgioglio disperato per Raffaella Carrà, la Rai costretta a interrompere il collegamento

La prima partita di questi Europei, Italia - Turchia, l'hanno vista insieme e Malgioglio raccontò: "Gli ho concesso il televisione per il primo tempo poi ho preso in mano il telecomando". Ora l'Italia ha vinto e anche Cristiano brinda al successo con la voto a mo' di regina che sta facendo il giro dei principali siti Europei. Sullo sfondo c'è il successo della sua canzone, "Tutti me miran", che sta volando verso 500 mila visualizzazioni: un brano, il quinto di fila per Malgioglio, che resterà nella storia della musica. Ritmo latino, videoclip ispirato al grande Pedro Almodovar: un messaggio chiarissimo, contro ogni forma di discriminazione.

"Dove ho avuto il piacere di vederla". Carrà, Insinna interviene e si commuove: quel ricordo personalissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.