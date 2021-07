Elettra Lamborghini, paura in volo: pompieri e gomma dell'aereo a fuoco dopo la partenza

13 luglio 2021 a

Paura in volo per Elettra Lamborghini. La cantante, ex opinionista dell'Isola dei Famosi, ha dovuto fare i conti con un imprevisto in aereo. "Al nostro aereo si è incendiata la gomma", ha spiegato la Lamborghini nelle sue storie Instagram in cui si vede anche un camion dei pompieri nelle vicinanze. La cantante stava per decollare assieme al marito, il dj Afrojack, da Ibiza quando è accaduto il problema tecnico.

Situazione spiacevole, visto che la cantante di lì a poco avrebbe dovuto presentarsi sul palco per un concerto. "Spero di arrivare in tempo per stasera". Un guasto accaduto proprio 5 minuti dopo essere partiti, l’aereo ha dovuto fare marcia indietro. La cantante aveva deciso di rilassarsi qualche giorno assieme al marito, anche lui in pausa dai tantissimi impegni.

Oltre alla disavventura in aereo la cantante si è ustionata: "Ragazzi oggi mi sono ustionata, mi sono bruciata tutta - aveva spiegato ai numerosi fan -. E questo è il mio abbigliamento per andare a fare il cavallo". Per la Lamborghini la vacanza non è stata dunque delle più semplici. E le disavventure sono state una dietro l'altra, ma almeno ha potuto riposarsi dopo i numerosi impegni televisivi e non.

