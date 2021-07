Barbara D'Urso, la foto sexy in barca e i fan sconvolti: "Ma cosa hai lì sotto?"

14 luglio 2021 a

Barbara D'Urso si gode le vacanze dopo un'intensa stagione televisiva che l'ha vista impegnata con Pomeriggio Cinque e Domenica Live su Canale 5. La popolare conduttrice è molto attiva sui social e tiene i fan aggiornati sulle sue esperienze estive. Di recente, per esempio, ha pubblicato uno scatto sexy che la ritrae in barca in Costiera Amalfitana. La D'Urso è in compagnia di alcuni amici tra cui Enzo Miccio. Lei e il noto wedding planner sono stati avvistati anche nel piccolo borgo marinaro di Cetara.

Nella foto in questione, condivisa con i follower su Instagram, la presentatrice si mostra in costume, con un bikini che mette in risalto il decollete esplosivo, un copricostume calato sulle spalle e degli inusuali "copri-piedi" fatti all'uncinetto. Ad accompagnare l'immagine questa didascalia: "Il mare è di chi resta dopo il tramonto". E l'immancabile hashtag finale "#mare".

I fan hanno subito commentato lo scatto: "Sei stupenda, sembri una ragazzina". Qualcuno ha scritto: "Supersexy". Ma in tanti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio inaspettato: "Ma cosa hai messo ai piedi?". E ancora: "Cosa sono quei copri-piedi?". Ma c'è anche chi ci ha scherzato su: "Ti sei messa le mascherine sui piedi?". La foto sexy, in ogni caso, ha fatto il pieno di like.

