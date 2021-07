Raffaella Fico "Mamacita loca": ritorna alla musica con Gigi Soriani

14 luglio 2021 a

Torna alla musica, una delle sue più grandi passioni, Raffaella Fico, l'attrice, modella e showgirl napoletana lanciata nel 2008 nell’ottava edizione del Grande Fratello, poi Lucignolo, Colorado Cafè e l’Isola dei Famosi, carriera che prosegue nel cinema con Matrimonio a Parigi di Claudio Risi ed alcuni famosi calendari all'attivo, e testimonial di brand di moda e bellezza (Fruscìo, Coconuda e molti altri). Dopo l'esperienza dell'album Rush, nel 2014, lanciato da Universal in otto paesi nel mondo, Raffaella torna con un brano happy, da ballare e dall'umore top.

La traccia, Mamacita Loca, mixa suoni elettronici e latini, abbinando un testo molto passionale con tutti i temi caldi dell'estate. Nel videoclip, la Fico lancia un balletto diventato virale in poche ore su TikTok. Dietro il progetto, c'è l'idea di Gigi Soriani, uno tra i più noti dj in Italia, che ha già al suo attivo lavori con artisti del calibro di Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio, Clementino, ed altri numerosi progetti italiani ed internazionali. Per diversi anni ha animato con la sua musica il prepartita della SSC NAPOLI Calcio allo Stadio Maradona di Napoli. La coppia sta preparando un minitour promozionale che li porterà sulle spiagge più cool della penisola e nelle location più gettonate da chi ama ballare e vivere l'estate.



