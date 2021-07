Alessia Marcuzzi, "mi ha detto: spogliati". E lo fa, topless sconvolgente sullo scoglio: mai vista così

18 luglio 2021 a

a

a

Fermi tutti, perché una Alessia Marcuzzi così non la si era quasi mai vista. Fresca della rottura e dell'addio definitivo a Mediaset, ecco che la conduttrice romana racconta le sue vacanze sui social. La Marcuzzi, per inciso, si trova in Sicilia, insieme al marito. E direttamente dalla Sicilia ha postato sul suo profilo Instagram una foto semplicemente pazzesca.

"Pier Silvio non ha gradito". Caso-Marcuzzi in Mediaset, cosa non torna: trattative ancora in corso?

Eccola, bionda, bellissima e abbronzata, in posa su uno scoglio. Piccolo dettaglio: non vi è traccia del reggiseno, soltanto le mutandine. Un topless da urlo: "Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa. Non dirmelo due volte", aggiunge maliziosa a corredo dello scatto. E ovviamente, e giustamente, i fan impazziscono.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.