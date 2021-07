Asia Argento, sfoggia un fisico sexy in lingerie di pizzo, tatuaggi su un corpo levigato: fan impazziti

21 luglio 2021 a

Asia Argento durante un servizio fotografico ha pubblicato sui social un selfie in camerino allo specchio che ha esaltato il suo corpo perfetto in intimo. "Robusta forza vitale", scrive postando lo scatto, e i follower ringraziano lodando gli addominali scolpiti, i tatuaggi e la lingerie di pizzo. La Argento si mette in posa con l'espressione imbronciata e i muscoli in evidenza. L'intimo di pizzo nero crea un intrigante vedo non vedo. Eva Riccobono, Carolina Crescentini, Madame e Gabriel Garko sono tra i tantissimi che mettono like al suo post.

Una vita complicata spesso sui rotocalchi scandalistici e tante volte chiamate in causa e costretta a difendersi. Una vita difficile la sua: dal rapporto con la mamma Daria Nicolodi alla storia d'amore con Morgan, dagli scandali legati al #MeeToo alla morte del suo compagno Anthony Bourdain. Proprio a lui, nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni, l'attrice ha dedicato un commovente post.

"Celebrando l'uomo più straordinario che abbia mai incontrato. Mi manchi ogni giorno. Prendendomi cura di ogni momento che abbiamo condiviso nella nostra vita insieme. Sento la tua presenza e la tua forza. Tu risplendi così luminoso dentro di me. Ti amo mio A.". La settimana scorsa l'attrice era a Cannes per omaggiare il padre protagonista, come attore e non come regista, di un film sulla Croisette. Asia è stata l'angelo custode di Dario Argento. Ha calcato il red carpet insieme a lui, sfoggiando entrambi un look total black in pieno stile dark e dispensandosi abbracci e sorrisi.

