Adriana Lima, senza vestiti in posa davanti alla luna: lo scatto che lascia senza fiato

La supermodella brasiliana Adriana Lima ha incantato tutti col suo ultimo scatto. Sullo sfondo si vedono il cielo e il mare di notte, con le luci di una città all'orizzonte. E poi in primo piano c'è lei, completamente nuda, che volge la schiena all'obiettivo, con i lunghissimi capelli neri che le cadono sulla schiena. "Quando due lune si incontrano": questa la didascalia ammiccante che ha scelto per accompagnare la foto sui social. I fan, neanche a dirlo, si sono letteralmente scatenati.

La top model posa senza veli, mettendosi in mostra al 100 per cento e scegliendo una posa che lascia senza fiato. Il suo fisico, perfetto, è esattamente al centro dell'immagine col cielo notturno a fare da contorno, con un gioco di luci e ombre che rende lo scatto ancora più provocante. Le foto osé sul profilo Instagram della Lima, comunque, non sono una novità: spesso non esita a proporre ai follower topless o inquadrature che incuriosiscono.

La sua carriera nel mondo della moda, come ricorda TgCom 24, è iniziata alla fine degli anni Novanta e ancora le regala soddisfazioni. Ha sfilato per marchi prestigiosi e posato per le riviste più note. Dal 2014 al 2016, secondo il magazine Forbes, è stata la seconda modella più pagata al mondo. Adesso ha da poco compiuto 40 anni, ma è ancora richiestissima, e guardando il suo fisico non è difficile capire il perché.

