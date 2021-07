Emmanuel Macron e Brigitte, "il loro figlio segreto". Selvaggia Lucarelli, lo sconcertante post che fa il giro del mondo

24 luglio 2021 a

Il figlio segreto di Emmanuel Macron. Talmente segreto che nemmeno il presidente francese e la moglie, Brigitte Macron, sanno di avere. Semplicemente perché si tratta di Leon, il figlio di... Selvaggia Lucarelli. A svelare la storia, un clamoroso equivoco internazionale, è proprio l'opinionista del Fatto quotidiano, un po' divertita e un po' sconcertata, su Twitter.

Tutto nasce da un post condiviso dall'attrice americana Jennifer Aniston, la star della sitcom-cult di fine anni 90 Friends. "Ha appena condiviso il mio post sui vaccini pensando sia quello di Macron - scrive la Lucarelli -. Sembra una barzelletta". Una barzelletta molto seria, però: il post è diventato virale negli Stati Uniti, con un peso politico molto rilevante. Il messaggio della Lucarelli era infatti una difesa a spada tratta della posizione del presidente francese su Green pass e vaccini, una dichiarazione di guerra ai no vax francesi che ha portato a un incremento sostanziale della campagna di immunizzazione. Una politica "forte" che Selvaggia si augurava applicasse anche il governo italiano, e in parte l'annuncio di Mario Draghi qualche giorno dopo è andato in questa direzione.



"Non ho più intenzione di sacrificare la mia vita, il mio tempo, la mia libertà e l'adolescenza delle mie figlie, e il loro diritto allo studio, per coloro che rifiutano di vaccinarsi. Questa volta siete voi a dovere stare a casa, non noi", è il post della Lucarelli tradotto in inglese e condiviso attribuendolo al presidente francese. Ma c'è più di una imprecisione. Per esempio, il passaggio sulle "figlie". La Lucarelli si riferiva al figlio avuto da Laerte Pappalardo, Leon. Mentre Macron e Brigitte, come noto, non hanno alcun erede. Se n'è accorto il britannico Guardian, portando alla luce la svista in cui è incappata anche la Aniston (e diverse migliaia di utenti americani). E a Selvaggia non resta che scherzarci su: "Che poi Macron non ha figli adolescenti - scrive tra i commenti -. Dio santo. Leon è ufficialmente figlio del presidente francese a ‘sto punto".

