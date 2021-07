Estate in diretta, Roberta Capua in grosso imbarazzo: "Ma veramente...". La gaffe di Beppe Convertini, gelo in studio

24 luglio 2021 a

Momenti di leggero imbarazzo a Estate in diretta, il talk estivo di Rai1. In studio con Roberta Capua e Roberto Semprini c'è Beppe Convertini. Si parla di bellezza ai tempi dei social, con Instagram a dettare canoni e comportamenti. Nel servizio appena mandato in onda, due bellezze come Stefania Orlando e Ingrid Muccitelli ammettono di utilizzare i classici "filtri" del social per cammuffare qualche difetto, correggere selfie e scatti e rendere tutto un po' più "perfetto". Un comportamento che è ormai la norma, anche se c'è chi, come gli influencer norvegesi, sta sostenendo una legislazione che obblighi gli iscritti ai social a dichiarare pubblicamente se una foto è stata ritoccata o meno. Questo, spiegano dal Nord Europa, proprio per non condizionare gli utenti.

Il dibattito in studio di Rai1 però è molto più leggero e prende subito una piega simpatica. "Stefania e Ingrid sono bellissime anche con i brufoli", elogia le colleghe Convertini, attribuendo le parole della Muccitelli anche all'ex concorrente del Grande Fratello Vip e travisando le loro parole. Tanto che la padrona di casa Capua, un po' imbarazzata, ha dovuto correggere l'ospite, conduttore insieme ad Anna Falchi di Uno Weekend, il contenitore del fine settimana di Rai1: "Ma veramente hanno detto che un pochino di filtro lo usano". Insomma, bellezza sì ma non proprio al naturale, o perlomeno non sempre.

"A volte si rischia di non ritrovarci guardando vecchie foto - aveva ammesso pochi secondi prima la Orlando nel servizio - perché non si è mai naturali al 100%. Io qualche filtro ce lo metto non avendo più, 20 anni ma neanche 30 e 40".

