Rocco Siffredi avvistato in Sardegna con un ragazzo: giovane e famosissimo, indiscrezione terremoto

26 luglio 2021 a

a

a

Rocco Siffredi è al lavoro su un nuovo progetto. Ma non è solo in questa avventura: con lui c'è l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Non si sa ancora ufficialmente di cosa si tratta, anche se alcuni dettagli dovrebbero essere condivisi con tutti a breve. A confermare l'indiscrezione sulla insolita collaborazione è stato proprio l'influencer milanese, che nelle sue storie Instagram ha dato qualche dettaglio in più ai suoi follower.

"Cosa fanno veramente agli uomini". Malena, una pesantissima verità sul set dei film a luci rosse: quello che non potevate immaginare

L'ex gieffino e la star dei film per adulti sbarcheranno insieme in Sardegna. Zorzi, imitando l’accento brasiliano e con un outfit arcobaleno addosso, ha detto: "Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale". Da Siffredi, invece, nessun commento.

Questa, comunque, non è la prima volta che le strade di Tommaso e Rocco si incrociano. L'influencer milanese, infatti aveva avuto modo di intervistare l’attore in occasione di una puntata del suo format, Il Punto Z. Nell’attesa di farci sapere qualcosa in più su questo nuovo progetto, Zorzi si prepara al suo debutto come giurato di Drag Race Italia su Discovery+. Nelle ultime settimane, però, l'ex gieffino si è trovato al centro di forti polemiche. Gran parte della comunità LGBT+ si è infatti scagliata contro la scelta della produzione, dal momento che Zorzi avrebbe spesso manifestato punti di vista e atteggiamenti definiti controversi. Fra questi gli scambi di battute con Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show.

"Perché Ciro Grillo non è uno stupratore. Sapete come è cresciuto?": la pesantissima teoria di Rocco Siffredi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.