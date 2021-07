Avanti un Altro, la bomber Margherita Molinari? In spiaggia così: micro-bikini, roba da censura

26 luglio 2021 a

La bomber di Avanti un Altro incanta Milano Marittima: Margherita Molinari si gode il relax in spiaggia sfoggiando un micro-bikini e mettendo in mostra curve e lato B da capogiro. I flash dei paparazzi sono tutti per lei. Negli scatti, alcuni dei quali pubblicati da lei stessa sui social, la si vede sdraiata sul lettino mentre controlla il telefono. E non solo. La si vede anche mentre aggiusta l'asciugamano intorno al corpo, lasciando intravedere il fisico scolpito.

I paparazzi, poi, hanno immortalato anche il momento sexy del bagno, con lei che si aggiusta il reggiseno del costume e l'elastico degli slip. Un fisico perfetto quello della Molinari, che in passato ha vinto il titolo di Miss Emilia nel 2015 ed è riuscita a ottenere diverse collaborazioni con marchi prestigiosi nel mondo della moda. Poi l'arrivo sul piccolo schermo: dal 2018 fa parte del "salottino" di Avanti un altro su Canale 5.

In particolare, nella trasmissione di Paolo Bonolis rivolge ai concorrenti domande relative al mondo dello sport. La Molinari, comunque, anche sui social è molto seguita: ha ben 282mila follower e alle sue foto non mancano mai migliaia di like e commenti. Gli scatti più apprezzati, neanche a dirlo, sono quelli in bikini.

