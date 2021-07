Cristina Marino, sotto la maglietta niente: spogliarello in spiaggia, foto da bollino rosso

23 luglio 2021 a

Spogliarello sotto gli occhi dei bagnanti e dei paparazzi a Taormina dove l’attrice Cristina Marino, come mostrano le foto pubblicate da settimanale Vero, si è spogliata restando con il seno di fuori. L'attrice e influencer si trova in Sicilia in vacanza con il marito Luca Argentero e la loro bambina Nina Speranza. La Marino ha quindi regalato "un topless" pazzesco mentre si cambiava il costume in spiaggia: ad un certo punto infatti si è tolta la maglietta sotto la quale non aveva il reggiseno e si è visto tutto, prima che si mettesse il pezzo di sopra del bikini.

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti sul set nel 2015 e si sono sposati pochi mesi fa, poco dopo il primo compleanno della loro primogenita. Sempre molto riservati i due sui social hanno condiviso solo quale foto del matrimonio e del viaggio di nozze, nonché della bimba.

E adesso i due si godono le vacanze e in Sicilia con la loro piccola. Ecco la bella famiglia mentre si rilassa sulla spiaggia. Con Nina Speranza che muove i primi passi sulla sabbia sotto l’occhio vigile e attento di papà Luca, mentre la mamma si mostra così come è fatta. Meravigliosa.

